сегодня в 13:15

В подмосковном ЖК «Новоград Павлино» появится новый детсад в 2026 году

Главгосстройнадзор Московской области проверил строительство детского сада в микрорайоне Новое Павлино города Балашихи. Дошкольное образовательное учреждение возводят на территории жилого комплекса «Новоград Павлино». Новый детсад станет уже четвертым по счету в данном ЖК, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки инспекторами Подмосковного Главгосстройнадзора зафиксировано порядка 30% строительной готовности садика. Сейчас на объекте возводят несущие конструкции надземной части здания. Застройщиком проекта выступает компания «СЗ «Мицинвестстрой».

Согласно проекту, площадь трехэтажного здания детского сада составит 3,4 тыс. квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 205 воспитанников. Для детей здесь оборудуют помещения кружковых занятий, групповые со спальнями, столовую и медицинский блок, а также спортивный и музыкальный залы.

Завершить строительство планируют в третьем квартале 2026 года.

Новый детский сад дополнит существующую социальную инфраструктуру жилого комплекса «Новоград Павлино»: для 24 построенных многоквартирных жилых домов уже открыты школа и три детских сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.