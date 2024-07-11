В подмосковном ЖК «Новоград Монино» введены в эксплуатацию многоэтажные дома

В ЖК «Новоград Монино» городского округа Щелково введены в эксплуатацию многоэтажные жилые дома. Разрешение выдано министерством жилищной политики Московской области. Новоселье здесь отпразднуют более 1 000 семей, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура — на территории квартала предусмотрена школа на 800 учеников, два детских сада в общей сложности для 500 малышей, два закрытых паркинга на 1 420 машино-мест, торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс.

Семиэтажные монолитно-кирпичные дома общей площадью более 57,2 тыс. кв. метров включают в себя 1 215 квартир свободной планировки от студий до трехкомнатных. На первых этаж новостройки расположены коммерческие помещения — магазины, аптеки, салоны красоты и отделения банков. Входные группы организованы по принципу безбарьерной среды, а на каждом этаже спроектированы колясочные для удобства самых маленьких жителей и их родителей. Во внешней части домов, примыкающей к центральному бульвару, будут обустроены озелененные прогулочные аллеи, а во внутренних дворах создадут детские площадки с травмобезопасным прорезиненным покрытием.

ЖК «Новоград Монино» расположен в рабочем поселке Монино г. о. Щелково. Концепция жилого квартала предполагает строительство двух новых районов среднеэтажной застройки с объектами социальной инфраструктуры на территории в 79 га. На первом этапе в ЖК планируется строительство Северного района — это 19 семиэтажных домов на 3 279 квартир. На втором, в Южном районе, построят еще 25 домов высотой в семь этажей на 3 949 квартир. В самом рабочем поселке Монино есть поликлиники, несколько школ и детских садов. Здесь расположен один из крупнейших музеев авиации в Европе — Центральный музей военно-воздушных сил РФ, Дом офицеров, два храма, небольшой скейт-парк и стадион.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.