В подмосковном ЖК «Новое Замитино» ввели в эксплуатацию жилые дома

В Красногорске введены в эксплуатацию многоквартирные дома в составе жилого комплекса «Новое Замитино». Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение. Новоселье здесь отпразднуют 153 семьи, сообщает пресс-служба ведомства.

В шестиэтажных монолитно-кирпичных домах общей площадью более 6,4 тыс. кв. метров предусмотрены квартиры различной планировки — от студий до трехкомнатных евроформата. В каждой из них есть отдельные кухни, балконы или лоджии, прихожие с возможностью установки встроенного гардеробного шкафа. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды — на уровне земли. Для детей и взрослых обустроены площадки для игр и отдыха.

ЖК «Новое Замитино» строится в деревне Сабурово г. о. Красногорск на участке площадью 12,5 га. В состав проекта входят собственные инфраструктурные объекты — детский сад, наземные парковки, минимаркет, детские игровые комплексы, физкультурные зоны. В 5 минутах от новостройки расположены школа и продуктовый магазин. В соседних поселках работают три школы, три детских сада, центр раннего развития, спорт-комплекс и сетевые супермаркеты.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.