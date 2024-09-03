В подмосковном ЖК «Новое Замитино» введен новый многоквартирный дом

Шестиэтажный монолитно-кирпичный дом включает в себя 113 квартир общей площадью более 4,78 тыс. кв. метров. Для будущих жителей предложен широкий выбор одно-, двух- и трехкомнатных квартир с продуманными планировочными решениями. В каждой из них есть отдельные кухни, балконы или лоджии с летним остеклением в пол, прихожие с возможностью установки встроенного гардеробного шкафа. Входные группы в корпусе расположены над уровнем земли и оснащены ступенями с перилами, пандусами и механическими подъемниками.

ЖК «Новое Замитино» строится в деревне Сабурово, в г. о. Красногорск, на участке площадью 12,5 га. В состав проекта входят собственные инфраструктурные объекты — детский сад, наземные парковки, минимаркет, детские игровые комплексы, физкультурные зоны. В 5 минутах от новостройки расположены школа и продуктовый магазин. В соседних поселках работают три школы, три детских сада, центр раннего развития, спорт-комплекс и сетевые супермаркеты.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.