В подмосковном ЖК «Новое Видное» ввели в эксплуатацию первые пять домов

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на ввод в эксплуатацию пяти корпусов в составе жилого комплекса «Новое Видное» в Ленинском городском округе Подмосковья. В двух 16-этажных башнях и трех корпусах высотой от 10 до 17 этажей расположено 1758 квартир, общая жилая площадь которых составляет более 72 тыс. кв. метров. Первые этажи домов отведены под объекты повседневной инфраструктуры — аптеки, пункты выдачи, магазины, различные сервисы, сообщает пресс-служба ведомства.

В корпусах представлен широкий выбор жилья — от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир площадью до 88 квадратных метров. Среди доступных форматов — планировки с гардеробными и постирочными. Часть квартир передается владельцам с готовой отделкой: ламинатом, натяжными потолками, обоями под покраску, керамической плиткой и сантехникой в ванных и санузлах. Другие — в отделке «вайтбокс», которую легко адаптировать под любой дизайн-проект.

Возвращаться домой после прогулки на велосипеде или с детской коляской очень удобно. Входные группы в домах выполнены без ступеней на уровне земли, а транспорт можно оставить в колясочной — специально оборудованном помещении в холле. Чтобы не загромождать квартиру крупногабаритными вещами, можно воспользоваться индивидуальными кладовыми на подземном этаже. Благодаря сплошному остеклению и сквозным входным группам подъезды полностью просматриваются и освещаются дневным светом. В холле при входе расположены скамьи для отдыха и ожидания.

Закрытый двор стал настоящим островком тишины и безопасности, здесь находятся уютные места для отдыха и современные площадки для детей с прорезиненным покрытием. Пока малыши играют в песочницах и катаются с горок, взрослые могут отдохнуть в зоне для пикника, сыграть партию в пинг-понг или пройтись по пешеходным тропинкам, обрамленным пышной зеленью. Для комфорта жителей пространства для активных игр и парковочные места вынесены на общественные территории за пределами дворов.

Жилой комплекс «Новое Видное» находится в 20 минутах пешком от железнодорожной станции Калинина. А чтобы оказаться на МКАДе, автомобилистам понадобится около 15 минут. Автобусные остановки в шаговой доступности от дома. На территории проекта запланирована вся необходимая социальная инфраструктура: семь детских садов, четыре школы, поликлиника, ФОК и ТЦ. Скоро свои двери откроет первый детский сад на 350 мест.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.