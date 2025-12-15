В подмосковном ЖК «Новая Алексеевская роща» строят детский сад

В ЖК «Новая Алексеевская роща» от девелопера ГК «Гранель» возводится детский сад. Соцобъект строят в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

В здании детского сада на 250 мест выполнены все общестроительные работы. Завершаются устройство дорожного покрытия на прилегающей территории и подключение оборудования прачечной и пищеблока.

Общая площадь трехэтажного здания — 3495 кв. метров. Здесь разместятся 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также оборудуют кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. В здании предусмотрены пищевой блок, прачечная и технические помещения. На прилегающей территории проведут озеленение: высадят кустарники, деревья и цветники, разместят спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы и системы освещения. Здесь же установят теневые навесы, а также организуют специальную зону для колясок и санок.

Также в рамках КРТ на территории ЖК «Новая Алексеевская роща» построят школу на 1230 мест и поликлинику на 400 посещений в смену. На данный момент в жилом комплексе строятся 4 дома. Корпуса 1, 2, 3 находятся на высокой стадии готовности и ожидают получения разрешительной документации на ввод в эксплуатацию. В корпусе 4 ведется устройство вертикальных конструкций и плит перекрытий второго и третьего этажей.

ЖК «Новая Алексеевская роща» располагается в 6 км от МКАД. Здесь открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь стоянки, рассчитанной в общей сложности на 1000 авто. Территория комплекса будет озеленена в соответствии с современными стандартами. Пространство зонируют для разных форматов времяпровождения: появятся детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.