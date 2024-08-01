В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» построят поликлинику с постом скорой помощи

Поликлинику на 255 посещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи построят в жилом комплексе «Мытищи Парк». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство медучреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание разместится по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная.

Квалифицированную медицинскую помощь посетителям окажут врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: кабинеты медиков разместятся в основном блоке поликлиники. С другой стороны здания оборудуют пост скорой помощи на две бригады с отдельным входом.

Поликлиника переменной этажностью в 2-3 этажа общей площадью 4,3 тыс. кв. метров получит треугольную форму. Внешний облик здания будет гармонировать с окружающей жилой застройкой и благоустройством всего комплекса «Мытищи Парк». Фасады поликлиники оформят преимущественно молочно-серых тонах, а в качестве яркого акцента используют зеленый цвет — его применят на окнах второго и третьего этажа, а также на торцевой стене третьего этажа.

Поликлинику построят с учетом принципов «безбарьерной среды» со входами на уровне земли, без ступеней и пандусов. Чтобы пройти на верхние этажи, посетители смогут воспользоваться лифтами или лестницами. Для персонала поликлиники и посетителей на прилегающей территории оборудуют 22 машино-места, три из которых предусмотрены для автотранспорта маломобильных групп населения.

Жители «Мытищи Парк» смогут воспользоваться развитой социальной инфраструктурой проекта. На территории комплекса уже открыт детский сад для 200 малышей. Сейчас возводятся сразу две школы в общей сложности на 1 950 учеников и приступают к строительству еще одного детского сада для 450 воспитанников.

ЖК «Мытищи Парк» расположен в Московской области, в 10 км от МКАД. Проект находится в окружении Пироговского лесопарка площадью 1 800 Га. Закрытые дворы-парки обеспечат комфорт и приватность проживания. На первых этажах жилых домов предусмотрены кофейни, магазины, аптеки и бытовые сервисы. Разнообразный досуг жителям обеспечит продуманное благоустройство проекта: большой плейхаб, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, велосипедные и беговые дорожки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.