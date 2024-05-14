В подмосковном ЖК «Можайский» завершается выдача ключей дольщикам

Подписание документов идет в тесном взаимодействии с фондом и министерством жилищной политики Московской области. Новоселье отметят все 128 дольщиков.

Жилой комплекс «Можайский» начинали строить компании ООО «НИСА» и ООО «Новострой» в 2013 году. В связи с финансовым трудностями работы на объекте остановились. В 2021 году дом передали фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области и строительство возобновилось. Дом полностью достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

Теперь дольщики, подписав акт приема-передачи сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и совершать другие юридические действия.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.