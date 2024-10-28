В подмосковном ЖК «Мартемьяново Клаб» открыты продажи квартир

сегодня в 18:49

Застройщик объявил об открытии продаж квартир в новом малоэтажном жилом комплексе «Мартемьяново Клаб». Комплекс расположен в деревне Мартемьяново, всего в 30 км от МКАД по Киевскому шоссе, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство объекта контролируется Главгосстройнадзором Московской области. Все работы ведутся в соответствии с требованиями Федерального закона 214-ФЗ. А это значит, что средства дольщиков защищены благодаря использованию эскроу-счетов. Деньги будут храниться до момента получения ключей от квартир.

Сейчас на стройплощадке идут подготовительные работы: участок расчищают и выравнивают. Ожидается, что строительство завершится в четвертом квартале 2026 года.

В рамках проекта планируется построить 106 многосекционных таунхаусов и два многоквартирных дома. Каждый таунхаус будет трехэтажным и вместимостью десять квартир.

«Мартемьяново Клаб» — это жилой комплекс комфорт-класса. Для будущих жильцов здесь построят общеобразовательную школу на 350 мест, детский сад на 170 мест, бесплатный крытый тренажерный зал и детскую комнату. Также предусмотрены магазины и кафе формата стрит-ритейл.

Дополнительную информацию о проекте и условиях покупки квартир можно получить в офисе продаж застройщика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.