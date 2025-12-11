В подмосковном ЖК «Легенда Коренево» строят воспитательно-образовательный комплекс

На объекте Завершены котлован, фундаменты, гидроизоляция подвала и монолитные конструкции первого этажа. Ведется устройство монолитных конструкций второго этажа и внутренних лестниц. Ввод в эксплуатацию намечен на июнь 2027 года.

Новый комплекс будет включать в себя школу на 500 мест и детский сад на 120 мест. Просторные учебные кабинеты оснастят современными интерактивными досками, эргономичной мебелью и большими окнами, создающими комфортные условия для обучения.

Помимо стандартных учебных помещений, ВОК включает в себя специализированные лаборатории для проведения опытов и практических занятий, кабинеты для изучения искусства, музыкальные классы и зоны для проектной деятельности. Это позволяет создать многофункциональную среду, где дети могут не только осваивать базовую школьную программу, но и развивать творческие и исследовательские способности.

ВОК будет оборудован просторным вестибюлем с зоной ожидания для родителей. Здесь будут расположены турникеты, обеспечивающие контроль доступа, а также зоны отдыха с удобными креслами. Внутренние пространства отличаются продуманным зонированием, обеспечивающим удобство и логичность передвижения. В центре здания будет находиться просторный холл, объединяющий учебные и креативные зоны. Второй этаж выполнен в виде галереи, из которой открывается вид на центральную часть комплекса, что создает ощущение открытого и светлого пространства.

Одним из ключевых пространств ВОК является библиотечно-информационный центр, занимающий два этажа. Здесь будут расположены зоны для самостоятельной работы, IT-зона с компьютерными классами и читальные залы, оборудованные современными системами хранения книг и удобной мебелью. На втором этаже библиотеки разместят зоны для групповой работы, что позволяет ученикам взаимодействовать при подготовке проектов. Благодаря современному техническому оснащению библиотека становится центром образовательного процесса, объединяя традиционные и цифровые форматы обучения.

ВОК включает в себя современный спортивный зал для занятий физической культурой, оборудованный баскетбольными кольцами, волейбольными сетками и зонами для гимнастики. В спортивной зоне также предусмотрены скалодром и места для зрителей. На территории комплекса оборудуют футбольное поле, беговые дорожки и зоны для подвижных игр. Все спортивные площадки оснастят современным покрытием, снижающим травматизм, а также спортивным инвентарем, соответствующим последним стандартам.

Актовый зал рассчитан на проведение школьных мероприятий, концертов и собраний. Пространство организовано по принципу амфитеатра, что обеспечивает хорошую обзорность. Кроме того, в ВОК предусмотрены пространства для дополнительного образования — мастерские для занятий робототехникой, художественные студии и кабинеты для проектной работы.

ЖК «Легенда Коренево» — жилой комплекс комфорт-класса, строится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах зданий будут располагаться коммерческие помещения — досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. По проекту также предусмотрены детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка более чем на 600 машино-мест.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.