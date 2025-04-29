В подмосковном ЖК «Квартал Строгино» на стройплощадке школы ведутся монолитные работы

В ЖК «Квартал Строгино» строят школу на 1 100 мест. В данный момент обустраивается монолитный каркас здания — работы завершены более чем на 50%. Общая готовность социального объекта превысила 20%. В ближайшие недели строители приступят к каменной кладке стен и перегородок, сообщает пресс-служба Минжилполитки Подмосковья.

В трехэтажном здании общей площадью 17,2 тыс. кв. метров обустроят все для комфортного образовательного процесса: светлые учебные классы, специализированные кабинеты с лаборантскими для изучения химии, физики и других наук, группы продленного дня. Ученики смогут посещать информационно-библиотечный центр, который оборудуют зонами для чтения и отдыха, медиатекой и центром детских инициатив, а для развития творческих навыков появятся арт-мастерские.

Центром общественной жизни станет просторный актовый зал на 400 посадочных мест, где будут проходить различные школьные мероприятия. Помещение оснастят качественным световым и звуковым оборудованием. Для физического развития учеников предусмотрено два зала с раздевалками и душевыми. Просторный обеденный зал на 600 посадочных мест расположится на первом этаже. Рядом разместится полноценный пищеблок с горячим и холодными цехами. Для комфортного перемещения помимо лестниц в здании установят два лифта.

На территории школы проведут масштабное благоустройство и озеленение: посадят лиственные и хвойные деревья, кустарники, обустроят газон и цветники. Во дворе разместится множество зон для занятий физкультурой на свежем воздухе: поле для мини-футбола, уличный комплекс для тренировок ловкости и координации, беговая дорожка, поле для игры в баскетбол и волейбол, сектор для прыжков в длину и высоту. Во дворе также появятся площадки для подвижных игр и места для отдыха, а у главного входа расположится амфитеатр, где в теплое время года можно будет проводить уроки.

Жилой комплекс «Квартал Строгино» возводится в городском округе Красногороск. Недалеко от проекта находятся две станции метро — «Строгино» и «Мякинино», а в будущем в 5 минутах ходьбы от комплекса построят станцию «Липовая роща». Рядом находится Живописная бухта с благоустроенной набережной и пляжем. Помимо школы для 1 100 учеников в ЖК строят два детских сада суммарно для 425 малышей. Также планируется строительство детско-взрослой поликлиники на 119 посещений в смену с постом скорой помощи.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.