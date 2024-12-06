В подмосковном ЖК «Кембридж» ввели в эксплуатацию 20 новых малоэтажных домов

В городском округе Истра ввели в эксплуатацию 20 новых малоэтажных домов. Их построили на территории коттеджного поселка «Кембридж». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Дома расположены на бульваре Английский, в деревне Красный Поселок. Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства с полноценной инфраструктурой. В «Кембридже» уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. В поселке есть большой выбор игровых площадок для малышей разных возрастов и футбольное поле. На данный момент на территории ЖК возводится школа на 594 ученика.

Жилой комплекс «Кембридж» в Истре предлагает возможность комфортного проживания в пригороде с доступом к необходимой социальной инфраструктуре. Въездная группа выполнена в виде замка и включает универмаг, салон красоты, аптеку, службу бытовых услуг и семейное кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в основном отечественные строительные материалы используют в строительстве в Подмосковье. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.