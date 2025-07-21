В подмосковном ЖК «Кембридж» ввели в эксплуатацию 20 новых малоэтажных домов

Коттеджный поселок «Кембридж» строят в городском округе Истра. Здесь построили еще 20 таунхаусов. Министерством жилищной политики Московской области девелоперу ООО «Оптилэнд» выдано разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Дома расположены в деревне Красный Поселок. Для жителей уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике, театральному искусству, а также группы для занятий по программе начальной школы. На территории ЖК завершилось строительство школы для 594 учеников.

В поселке есть большой выбор детских площадок для малышей разных возрастов. Жителям доступны футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и хоккей.

Коттеджный поселок «Кембридж» — это единый архитектурный ансамбль в стиле классического английского городка. Комплекс предлагает возможность комфортного проживания в пригороде с доступом к необходимой социальной инфраструктуре.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в основном отечественные строительные материалы используют в строительстве в Подмосковье. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.

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