В подмосковном ЖК «Южная Битца» введен в эксплуатацию новый жилой дом

ЖК «Южная Битца» возводят в Ленинском городском округе. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на 732 квартиры, сообщает пресс-служба ведомства.

В новом корпусе общей площадью 62,8 тыс. кв. метров предусмотрено 732 квартиры, коммерческие помещения на первых этажах и 211 кладовых разных площадей. Территория двора корпуса благоустроена — здесь оборудованы детские и спортивные площадки. Одновременно с жилым зданием введена в эксплуатацию отапливаемая двухуровневая подземная автостоянка на 252 машино-места.

ЖК «Южная Битца» расположен на площади 61,9 га между Симферопольским и Варшавским шоссе. В состав жилого комплекса входят 12 корпусов, 4 детских сада, две школы и поликлиника. На сегодняшний день в проекте построены девять жилых домов, два детских сада, школа на 1550 учеников и поликлиника. Сейчас возводится школа на 1150 мест, два жилых корпуса и детский сад.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.