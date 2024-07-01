В подмосковном ЖК «Южная Битца» на кадастр поставлен детсад на 325 мест

В ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа на кадастровый учет поставлен детский сад на 325 мест. Это стало возможным благодаря оперативный работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад общей площадью 4,9 тыс. кв. метров расположен по адресу: ул. Парковая, д. 2, строение 1. В здании организованы игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий. Помимо этого, предусмотрены медицинский блок, столовая и прачечная. Территорию рядом с детским садом благоустроили.

Всего в проекте предусмотрено 12 жилых корпусов, 4 детских сада, две школы и одна поликлиника. Для жителей организованы современные спортивные и игровые площадки. В настоящий момент жилой комплекс находится на стадии реализации. В процессе строительства также две школы, поликлиника и еще один детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.