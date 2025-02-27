В подмосковном ЖК «Южная Битца» для нанесения рисунка на стены используют робота

В ЖК «Южная Битца» используют роботизированный комплекс нанесения художественных рисунков. Застройщик автоматизировал часть работ по нанесению изображения на поверхности стен в детском саду на 325 мест на территории жилого комплекса, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Визуализация разработана архитектурным бюро Heads Group в концепции интерьеров образовательного учреждения. На территории детского сада суммарно будет около 1 100 квадратных метров различных рисунков. Использование новой технологии позволило застройщику ускорить работу по нанесению рисунка на внутренние стены в три раза. Средняя скорость работы робота составляет 5 квадратных метров в час.

Автоматизация таких процессов позволяет не только сократить время отделочных работ, но и повысить качество их исполнения. Робот наносит рисунок на любую поверхность в соответствии с заданием, получаемым через компьютер. Это позволяет создавать сложные композиции с минимальной погрешностью и в прогнозируемые сроки.

Строящийся детский сад станет третьим по счету на территории ЖК «Южная Битца». В учреждении предусмотрены игровые комнаты, спальни, музыкальный зал и зал для физкультурных занятий. Запланирован также медицинский блок с кабинетами для врача и изолятора, а также врача-логопеда. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию.

Всего на территории ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа будет 12 жилых корпусов, четыре детских сада, две общеобразовательные школы и поликлиника. На сегодняшний день в комплексе введены в эксплуатацию десять жилых домов, два детских сада на 325 воспитанников каждый, муниципальная школа на 1 550 учеников и поликлиника на 355 посещений в смену.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.