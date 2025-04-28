В подмосковном ЖК «Инновация» строят детский сад на 185 мест

На стройплощадке детского сада на 185 мест в ЖК «Инновация» Одинцовского городского округа завершились работы по устройству кровли и остеклению. Объект возводится в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Сейчас ведется устройство фасада. Одновременно с этим выполняется прокладка внутридомовых инженерных сетей. Ведутся отделка помещений и установка дверей. На прилегающей территории строители приступили к работам по благоустройству.

Детский сад рассчитан на 8 групп для детей от раннего возраста до подготовительной к школе. В проекте — комнаты для групп, кружковые, залы для занятий, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурная. Также предусмотрены методические кабинеты, административные и технические помещения.

На территории проведут озеленение и возведут детские и спортивные площадки. Создадут все необходимые условия и для детей с ограниченными возможностями.

ЖК «Инновация» от девелопера объединяет пять монолитных корпусов высотой от 10 до 24 этажей с подземными автостоянками. Все дома, рассчитанные на 5052 квартиры, введены в эксплуатацию. Также для жителей в пешей доступности построен многоуровневый паркинг. На первых этажах домов размещаются магазины, кафе, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг. Работает детский сад на 300 мест. Готовятся к открытию детская и взрослая поликлиники, каждая из которых рассчитана на 62 посещения в смену. По госпрограмме продолжается реконструкция здания «Немчиновского лицея» со строительством нового учебного блока для 950 школьников.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.