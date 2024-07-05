В подмосковном ЖК «Ильинойс» появятся два детсада для 450 малышей

ЖК «Ильинойс» строят в Подмосковье. Реализация проекта проводится в г. о. Красногорск. На территории комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура. В рамках проекта построят два детских сада в общей сложности для 450 малышей и проведут реконструкцию учебного блока на 975 мест на территории гимназии № 7, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В двух корпусах жилого дома № 2 завершены фундаментные работы. Ведется устройство монолитных стен и диафрагм, пилонов, монолитных перекрытий, лестничных маршей и площадок.

В двух корпусах жилого дома № 1 выполнены монолитные работы, кладка наружных стен из блоков, монтаж кровли. Ведутся завершающие работы по устройству фасадов, заполнению оконных проемов, отделке МОП, монтажу лифтов и внутридомовых инженерных сетей. Застройщик приступил к благоустройству территории.

Подземный уровень домов займет паркинг. В паркинге жилого дома № 2 продолжается устройство монолитного фундамента и вертикальных конструкций. В паркинге жилого дома № 1 ведутся работы по монтажу инженерных сетей.

ЖК «Ильинойс» расположен в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Здесь расположатся стильные монолитные жилые дома, запланировано создание безбарьерной среды, а также закрытые дворы по концепции «без машин», с детскими и спортивными площадками. В рамках госпрограммы возводится первое дошкольное учреждение на 250 мест. В нем уже завершены монолитные работы. Ведутся работы по устройству фасадов, внутренних инженерных сетей, отделке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.