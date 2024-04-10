В подмосковном ЖК «Горки Парк» три новых корпуса поставлены на кадастр

В ЖК «Горки Парк» Ленинского городского округа три новых корпуса на 1 200 квартир поставлены на кадастровый учет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Теперь покупатели квартир, подписав акт приема-передачи сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

На кадастровый учет поставлены корпуса 5.2, 7.1 и 7.2 по адресам: Московская область, Ленинский округ, д. Коробово, ул. Взлетная, д. 3, 4 и 5. Им присвоены кадастровые номера: 50:21:0060310:4134; 50:21:0060310:4591; 50:21:0060310:3679.

ЖК «Горки Парк» возводят рядом с поселком Коробово. На территории проекта появится полноценная социальная инфраструктура: три школы на 3 700 учеников, шесть детских садов для 1 800 малышей, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. По соседству с жилым комплексом располагается лесной массив, а в пяти минутах ходьбы находятся Коробовские пруды с благоустроенными прогулочными аллеями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.