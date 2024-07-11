В подмосковном ЖК «Горки Парк» построят два жилых корпуса на 894 квартиры

В ЖК «Горки Парк» построят два новых корпуса на 894 квартиры. В рамках комплексного развития территории девелопер возведет вместе с жилыми домами всю необходимую социальную инфраструктуру: три школы, шесть детских садов, поликлинику и физкультурно-оздоровительный центр, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусах № 9.1 и 9.2 разнообразный выбор планировочных решений — от небольших студий до трехкомнатных квартир евро-формата, площадь которых достигает 80 кв. метров. Жилье реализуется с готовой отделкой в светлых тонах и установленной сантехникой в ванных и санузлах. В числе доступных планировок — квартиры с мастер-спальнями, в том числе варианты, в которых спальня имеет сквозной проход в ванную комнату через гардеробную. Для хранения вещей будущие жильцы смогут воспользоваться индивидуальными кладовыми на подземном уровне.

Возле домов появится продуманное пространство для игр, тихого отдыха и занятий спортом. Здесь оборудуют площадки для детей разного возраста, воркаут-зону с брусьями и тренажерами, настил для занятий йогой, площадку для пинг-понга и лежаки для релаксации и принятия солнечных ванн. В благоустройстве применят геопластику, предпочтение отдадут малым архитектурным формам из дерева. Минималистичное решение озеленения обеспечит просматриваемый двор, безопасный для детей и родителей. Для владельцев автомобилей предусмотрены плоскостные парковки.

Жилой комплекс «Горки Парк» возводится на юге Московской области, возле поселка Коробово. Проект имеет хорошую транспортную доступность — доехать до МКАД на автомобиле можно за 10 минут, а ближайшая станция метро «Домодедовская» находится в 20 минутах езды. Внутри комплекса собственная инфраструктура: три школы для 3 700 учеников, шесть детских садов, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. На территории проекта появится просторный бульвар с уличным ретейлом, оборудованные пешеходные и велодорожки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.