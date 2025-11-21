В подмосковном ЖК «Героев» ведутся строительные работы сразу в нескольких корпусах

Корпус № 410 постепенно формирует свой архитектурный контур. Здесь идет устройство монолитных железобетонных конструкций и каменной кладки. В доме № 411 продолжаются работы по монтажу лифтового оборудования, инженерных систем и металлоконструкций. В корпусе № 412 выполняется чистовая отделка квартир. В № 413-м продолжается монтаж инженерных систем и кровли, устанавливаются витражи и светопрозрачные конструкции, ведется черновая отделка квартир и мест общего пользования.

ЖК «Героев» формирует современное городское пространство в самом сердце Железнодорожного. Он расположен рядом с Ольгинским лесопарком и отличается развитой социальной инфраструктурой. На территории уже действуют два детских сада и современная школа. Также здесь открыты продовольственные и хозяйственные магазины, пункты выдачи заказов, кофейни, аптеки и многопрофильная клиника, где уже работают детское и взрослое отделения. В 2024 году проект стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс Московской области» конкурса «ТОП ЖК».

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.