В подмосковном ЖК «Десятка» возводят последний корпус

В ЖК «Десятка» строят последний корпус № 7. Всего в составе проекта: 14 жилых многоэтажных домов, 13 из которых сданы в эксплуатацию и заселены, 9 линий таунхаусов, школа, детский сад, магазины и торговый центр. Девелопер реализует проект в рамках КРТ в Раменском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Последний корпус № 7 — это четырехсекционное здание высотой от 15 до 17 этажей на 474 квартиры различной планировки. На первом этаже разместятся объекты коммерческой инфраструктуры. Рядом с домом расположена многоуровневая наземная крытая парковка на 400 машино-мест. На придомовой территории смонтируют детские и спортивные площадки, оборудуют велопарковки, а также высадят деревья и кустарники.

В настоящее время завершены работы по монолиту, каменной кладке, водоснабжению и водоотведению. Ведутся работы по благоустройству, внутренней отделке МОП, устройству фасада, внутренним инженерным системам. Проложен фасадный газопровод до крышной котельной и питающие кабели электроснабжения дома.

Жилой микрорайон «Десятка» расположен рядом с лесопарком общей площадью 29 га. Широкие возможности для активного отдыха на свежем воздухе позволят жителям разнообразно проводить досуг вместе с семьей в любое время года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.