В подмосковном ЖК «Бригантина» построят родильный дом для городской больницы

Медицинский объект построят за счет внебюджетных источников финансирования и передадут в муниципальную собственность. Акушерское отделение появится по адресу: г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 2.

Общая площадь трехэтажного роддома составит 2 607,2 кв. метров. Акушерское отделение рассчитано на 35 коек. По проекту предусмотрены пять индивидуальных родовых боксов с кроватями-трансформерами, девять палат для совместного пребывания и одиннадцать палат для беременных женщин. Для пациентов запланированы две операционные для проведения планового и экстренного кесарева сечения, блок реанимации для взрослых и кабинет интенсивной терапии новорожденных. Отдельно разместится одноэтажный блок лабораторий общей площадью 225,8 кв. метров.

Инфраструктура в ЖК «Бригантина» активно развивается. Уже построены в общей сложности три дошкольных учреждения на 435 мест, детская поликлиника на 95 посещений в смену. На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Также планируется построить новый корпус школы № 7 на 1 500 мест, еще два детских сада для 270 малышей и взрослую поликлинику на 95 посещений в смену. Уже сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.