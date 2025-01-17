В подмосковном ЖК «Бригантина» построено 10 жилых корпусов

ЖК «Бригантина» возводят в городском округе Долгопрудный. Здесь уже построены 10 жилых корпусов на 5 462 квартиры. Открыты три детских сада для 435 малышей, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Также планируется построить новый корпус школы № 7 для 1 500 учеников, еще два детских сада на 270 мест.

В проекте предусмотрены детская и взрослая поликлиники на 95 посещений каждая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.