В подмосковном ЖК «Бригантина» открылась детская поликлиника на 95 посещений в смену

В ЖК «Бригантина» городского округа Долгопрудный открылась детская поликлиника на 95 посещений в смену. Девелопер проекта ГК «Гранель» построил объект в рамках КРТ на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Парковая, д. 46, к. 1. Общая площадь медучреждения — 516 кв. метров. Детская поликлиника является подразделением ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Медицинское учреждение полностью оснащено всем необходимым оборудованием, в частности аппаратами УЗИ, ЭКГ, офтальмологическими приборами. Для юных жителей города начали вести прием педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед. Обустроена комната матери и ребенка, открыт кабинет неотложной помощи.

В ЖК «Бригантина» уже возведено 13 жилых корпусов на 6664 квартиры, а также четыре дошкольных учреждения — в общей сложности на 570 воспитанников. Также ведется строительство еще одного встроенно-пристроенного детского сада для 135 малышей и взрослой поликлиники на 95 посещений в смену. На первых этажах заселенных домов работают магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Помимо подземных паркингов, введен в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Благоустроена парковая зона у канала имени Москвы. Возводится новый учебный корпус на территории школы №7, прилегающей к жилому комплексу.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.