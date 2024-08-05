В подмосковном ЖК «Большевик» построят новый дом

В Дмитрове построят новый дом в жилом квартале «Большевик». Министерство жилищной политики Московской области выдало застройщику разрешение на строительство многоэтажного дома для 592 семей, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый дом общей площадью более 27 тыс. кв. метров рассчитан на 592 квартиры различной планировки. Входные группы будут созданы по принципу безбарьерной среды. Первый этаж запроектирован как нежилой со встроенно-пристроенными помещениями, колясочными зонами и вестибюлями.

ЖК «Большевик» возводится на территории города Дмитров. В закрытых от автомобилей зеленых дворах построят два многоквартирных дома. На первых этажах домов откроются магазины, кафе, спортивный зал, опорный пункт полиции, МФЦ. На территории жилого комплекса запроектирован надземный шестиэтажный паркинг на 410 машино-мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.