В подмосковном ЖК «Большевик» построят новый детский сад на 130 мест

ЖК «Большевик» возводится на территории города Дмитров. Министерство жилищной политики Московской области выдало застройщику СЗ «Недвижимость» разрешение на строительство нового детского сада на 130 мест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад будет расположен на ул. Большевистской. Проектом предусмотрены: групповые ячейки, пищеблок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурные залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. Также в здании разместятся методические кабинеты, административные и технические помещения. На прилегающей к детскому саду территории предусмотрено озеленение, детские площадки с навесами и малыми архитектурными формами.

В ЖК «Большевик» построят два многоквартирных дома, отдельно стоящий многоуровневый паркинг, детский сад на 130 мест и пристройку к средней школе на 300 мест. Первый этаж в корпусах отдан под коммерческие помещения, где будет представлена вся необходимая инфраструктура: аптека, салон красоты, магазины и прочие объекты бытового обслуживания. Внутренний двор, закрытый от машин, включает в себя детские и спортивные площадки, зеленые газоны, пешеходные дорожки.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.