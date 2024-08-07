В подмосковном ЖК «Белая Дача парк» открыли большое игровое пространство

«Ферма» — это локация, где дети и взрослые смогут забыть о городской суете и почувствовать себя ближе к природе. Тематические арт-объекты и бревенчатые лазалки, тропы из пеньков и зеленые зоны вроде сада-огорода с многолетними растениями напомнят посетителям о беззаботности дачного отдыха.

Доминантой «Фермы» стала водная зона «Мельница», которая идеально подходит для активностей в жаркий период. Это двухэтажный дом-мельница, дамба, ветряки, вертикальные тоннели, помпа и даже искусственный ручей — все для экспериментов с водой и игр в команде. Здесь дети могут забираться в вертикальный тоннель с сетками и скатываться с горки, а еще переговариваться по трубам и играть деревянными шестеренками.

PlayHub «Ферма» разделен на несколько функциональных зон по возрастам и интересам. Для самых маленьких предусмотрены песочницы и небольшие игровые элементы, где малыши смогут развивать моторику и воображение. Для детей постарше создан большой лазательный комплекс из бревен и веселые качели-балансир. Взрослые жители обязательно оценят сад-огород из цветущих ароматных растений, амфитеатр и гамаки для отдыха.

В жилом квартале «Белая Дача парк» запланирована развитая инфраструктура: две школы, поликлиника, пять детских садов, два из них уже открыты. В центре проекта — пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. ЖК расположен в двух километрах от МКАД, что позволит добираться до нужных локаций быстро и удобно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.