В подмосковном ЖК «Атлантис» введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом

В ЖК «Атлантис» г. о. Мытищи введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом. Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение. Новоселье отпразднуют 144 семьи, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый корпус представляет собой 18-ти этажный жилой дом общей площадью более 8,8 тыс. кв. метров и рассчитан на 144 квартиры свободной планировки от студий до трехкомнатных. На первом этаже новостройки расположены индивидуальные кладовые и коммерческие помещения.

Жилой комплекс «Атлантис» строится на Новомытищинском проспекте в центре города Мытищи. На территории предусмотрена подземная парковка на 300 мест и наземный паркинг на 194 места. Также запланировано возведение детского сада на 120 мест. Рядом с ЖК находятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры: четыре общеобразовательные школы, пять детских садов, гимназия, детские и взрослые поликлиники, спортивные комплексы и оздоровительные центры с бассейном и катком закрытого типа, супермаркеты, фермерский рынок, аптеки, салоны красоты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.