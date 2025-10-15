В подмосковном ЖК «АРТ» поставлен на кадастровый учет новый дом

В ЖК «АРТ» на кадастровый учет поставлен новый дом. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, г. о. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 10

Кадастровый номер: 50:26:0100106:5267.

Новый дом общей площадью более 8,7 тыс. кв. метров включает 132 квартиры разнообразных планировок от студий до 4-комнатных квартир евроформата с большими кухнями-гостиными. В просторном лобби спроектированы высокие потолки и витринное остекление. Для дополнительного комфорта жителей лобби оборудованы колясочными, зонами ожидания для курьеров и посетителей, стойками консьержей и гостевыми санузлами.

Архитектурная концепция здания сочетает элементы классической эстетики с инновационными современными трендами, создавая гармоничную пропорцию форм, материалов и оттенков. Это придает дому черты настоящего арт-объекта, привлекающего внимание своей утонченностью и выразительностью.

Клубный ЖК «АРТ» представляет собой комплекс премиум-класса в самом сердце Наро-Фоминска. Несмотря на центральное расположение, территория комплекса полностью изолирована от городского шума и суеты. Внутренний парк идеально подходит для неспешных прогулок и комфортного отдыха. Для семей с детьми предусмотрены специально оборудованные детские зоны с творческими элементами, а также современные спортивные площадки, способствующие активному образу жизни и развитию. Рядом с ЖК находятся школа и детский сад, прогулочная благоустроенная набережная, торговый центр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.