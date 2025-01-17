В подмосковном ЖК «Аникеевский» возводят дома и инфраструктуру в рамках КРТ

ЖК «Аникеевский» строят в подмосковном Красногорске. Девелопер возводит жилые дома и собственную развитую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 12.2 и 13 ведутся подготовительные работы, устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, а также фундаментной плиты.

В корпусе 20/1 завершаются устройство гидроизоляции, кладочные работы, монтаж светопрозрачных конструкций. Строители приступили к работам по устройству фасадов.

В корпусе 20/2 выполнены работы по устройству монолитных сборных железобетонных конструкций, устройству доборных элементов. Завершается каменная кладка. Выполняются работы по монтажу кровли и светопрозрачных конструкций.

В детском саду выполнено устройство монолитных сборных железобетонных конструкций. Завершаются кладочные работы и устройство кровли. Продолжается внутренняя отделка МОП и технических помещений.

ЖК «Аникеевский» расположен у села Николо-Урюпино, между Новорижским и Волоколамским шоссе. Вместе с жильем в комплексе будет построена вся необходимая социальная инфраструктура. Здесь уже возводятся детский сад на 315 мест и поликлиники для детей и взрослых — на 60 и 70 посещений в смену соответственно.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.