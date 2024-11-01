В подмосковном ЖК «Ангелово-Резиденц» введен в эксплуатацию новый жилой дом

Жилой комплекс возведен на территории в 65 гектаров в селе Ангелово. Кварталы построены в едином архитектурном стиле по принципу замкнутых и полузамкнутых колец, что обеспечивает тишину и комфорт жильцам. Подъезды корпусов выходят на внутренние улочки. В центре каждого квартала находятся озелененный двор с газонами, детскими площадками и зонами отдыха.

На территории Ангелово есть: детский сад на 120 воспитанников, салон красоты, круглосуточная охрана, футбольный центр, ресторан, детские, спортивные площадки и прогулочные зоны. Запланировано строительство еще одного детского сада на 150 детей и общеобразовательной школы на 570 детей.

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