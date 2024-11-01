В подмосковном ЖК «Ангелово-Резиденц» введен в эксплуатацию новый жилой дом
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
В ЖК «Ангелово-Резиденц» городского округа Красногорск введен в эксплуатацию новый жилой дом. Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба ведомства.
Жилой комплекс возведен на территории в 65 гектаров в селе Ангелово. Кварталы построены в едином архитектурном стиле по принципу замкнутых и полузамкнутых колец, что обеспечивает тишину и комфорт жильцам. Подъезды корпусов выходят на внутренние улочки. В центре каждого квартала находятся озелененный двор с газонами, детскими площадками и зонами отдыха.
На территории Ангелово есть: детский сад на 120 воспитанников, салон красоты, круглосуточная охрана, футбольный центр, ресторан, детские, спортивные площадки и прогулочные зоны. Запланировано строительство еще одного детского сада на 150 детей и общеобразовательной школы на 570 детей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.
По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.