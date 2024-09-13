В подмосковном ЖК «8 Кленов» свыше 400 семей получили ключи от квартир

В ЖК «8 Кленов» идет новоселье. Более 400 семей уже получили ключи от долгожданных квартир. Девелопер реализовал проект КРТ в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В состав жилого комплекса входят четыре корпуса этажностью от 4 до 6 этажей. Особое внимание в проекте уделено детским площадкам. Во дворе расположены игровые зоны из экологичных материалов с учётом требований безопасности и рекомендаций детских психологов.

Инфраструктура ЖК включает в себя подземный паркинг на 780 машино-мест, коммерческие помещения, детский сад на 135 мест. Он расположен на двух этажах жилого дома № 1 и рассчитан на пребывание 6 групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На территории детского сада построено 7 современных тематических площадок.

Кроме того, в миниполисе создано современное «зеленое» пространство на площади 4 га с зонами отдыха, детскими площадками, велодорожками и водоемами. Компания инвестировала средства в создание парка, территория, которого будет передана городу и открыта не только для жителей миниполиса, но и для всех желающих.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.