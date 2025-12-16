В подмосковном ЖК «1-й Южный» завершены монолитные работы детского сада на 330 мест

В ЖК «1-й Южный» строят детский сад на 330 мест. ГК ФСК (под брендом «1-й ДСК») завершила возведение конструктива трехэтажного здания в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

Строительство здания с использованием монолитной технологии началось весной этого года. Сейчас застройщик перешел к выполнению фасадных работ.

В учреждении площадью 4,6 тыс. кв. метров запроектированы игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий, медицинский блок, столовая, прачечная. Территория вокруг сада будет оборудована игровыми и спортивными площадками, а также теневыми навесами. Сдача в эксплуатацию здания запланирована на 2026 год.

ЖК «1-й Южный» будет обеспечен полноценной социальной инфраструктурой: для жителей построят две школы, три детских сада (включая текущий), поликлинику и обустроят пешеходный бульвар с дендрарием.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.