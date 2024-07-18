В подмосковном ЖК «1-й Южный» построят новый жилой корпус

В ЖК «1-й Южный» Ленинского городского округа построят новый жилой корпус № 10. Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение. Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура — две общеобразовательные школы, три детских сада и поликлиника, сообщает пресс-служба ведомства.

В 24-этажном доме запроектировано 805 квартир от студий до трехкомнатных, а также 137 кладовых на подземном уровне. Общая площадь здания составляет более 52 тыс. кв. метров. В доме предусмотрены колясочные и места хранения велосипедов. Проект подразумевает размещение ресепшена, коворкинга или мягкой зоны по желанию жителей. На первых этажах корпуса будут расположены коммерческие помещения под магазины, кафе, аптеки и др.

ЖК «1-й Южный» расположен в 1 км от МКАД по трассе М-4 «Дон». В состав комплекса входят 14 домов. На территории ЖК запроектирован бульвар-дендрарий с беговыми и велосипедными дорожками. Дворы домов будут выполнены по авторскому дизайну с детскими площадками из экологичных материалов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.