В подмосковном ЖК «1-й Химкинский» построят жилой корпус с подземным паркингом

В жилом комплексе «1-й Химкинский» построят жилой корпус с подземным паркингом. Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение. Девелопер возводит проект в квартале Ивакино городского округа Химки, сообщает пресс-служба ведомства.

Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой общей площадью более 49,9 тыс. кв. имеет п-образную форму и переменную этажность — от 9 до 18 этажей. В корпусе запроектировано 697 квартир, которые оснащены системой «Умная квартира», 98 кладовых и более 220 машино-мест на подземной автостоянке.

Во входных группах предусмотрены места для размещения стойки ресепшен с необходимыми розетками для подключения оборудования, зона коворкинга с мягкой мебелью, а также колясочные и помещение для мойки лап животных. Отличительной особенностью корпуса является его расположение — здание находится в пешей доступности от детского сада и наземного паркинга.

ЖК «1-й Химкинский» — масштабный проект комфорт-класса в квартале Ивакино. В состав комплекса входят 36 жилых зданий высотой от 4 до 17 этажей, полноценная социальная инфраструктура, а также торговый центр и спортивно-оздоровительный центр с бассейном и термальными зонами. На территории жилого комплекса предусмотрены закольцованные велосипедные и беговые дорожки, а также места для ворк-аута.

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