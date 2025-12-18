сегодня в 15:32

В подмосковном жилом квартале «Одинград. Семейный» построили паркинг на 356 мест

Многоуровневый паркинг на 356 машино-мест построили в жилом квартале «Одинград. Семейный». Министерство жилищной политики Московской области выдало ГК «Вектор» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Девятиэтажный паркинг общей площадью более 12 тыс. кв. метров рассчитан на 356 машино-мест. Объект оборудован системой круглосуточной охраны и видеонаблюдением, обеспечивающими высокий уровень безопасности автовладельцев. Особое внимание уделено комфорту пользователей: внутри парковки установлен пассажирский лифт, позволяющий быстро добраться до нужного уровня.

ЖК «Одинград» — это комфортная среда, которая разделена на три квартала: «Семейный», «Лесной» и «Центральный». Для жителей создана социальная и коммерческая инфраструктура: детские сады, магазины, аптеки, спа-салон, пекарня, салон связи, кафе и предприятия сферы услуг на первых этажах домов.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.