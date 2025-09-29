В подмосковном жилом комплексе Skolkovo ONE ввели в эксплуатацию три дома

Жилой комплекс Skolkovo ONE строят в поселке Заречье Одинцовского городского округа. Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперской компании Ikon Development разрешение на ввод в эксплуатацию трех жилых домов на 676 квартир в рамках первой очереди строительства жилого комплекса бизнес-класса. Новым домам присвоены адреса: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок городского типа Заречье, улица Торговая, д. 5, д. 7 и д. 9. Следующий этап – передача ключей собственникам, сообщает пресс-служба ведомства.

Три монолитно-кирпичных девятиэтажных дома построены по авторскому проекту ведущего российского архитектурного бюро Апекс. Фасады зданий отличаются сдержанной элегантностью, гармонируя с природным окружением. В отделке использованы разнообразные облицовочные материалы и множество декоративных деталей, в том числе аркады и пилоны, украшающие дома и формирующие их уникальный внешний облик.

На первых этажах домов предусмотрена разнообразная инфраструктура от объектов ритейла до сервисов: магазины, кафе и предприятия сферы услуг. Для удобства жителей первой очереди домов застройщиком обустроена автономная одноуровневая парковка для размещения автотранспорта, рассчитанная на 380 машино-мест, а также гостевые парковочные места. Территория ограждена 3D-забором — специализированной трехмерной металлической конструкцией, обеспечивающей надежную защиту для транспорта.

Более 80% квартир в домах, которые передаются собственникам без отделки, имеют улучшенные видовые характеристики, а в квартирах на верхних этажах предусмотрены панорамные окна. В домах установлены лифты Brilliant Elevator, соответствующие современным требованиям качества и безопасности.

Территория новых корпусов благоустроена. Здесь создан английский сад, ландшафтные зоны, игровые и спортивные площадки из натуральных материалов с авторскими малыми архитектурными формами, разнообразные пешеходные маршруты, которые станут частью уникального Мещерского природного парка, чьи живописные лесные территории занимают более 450 гектаров. Во дворах проведено масштабное озеленение, высажены десятки деревьев-крупномеров, сотни лиственных и хвойных кустарников и цветников с многолетними растениями.

В ЖК Skolkovo ONE на этапе проектирования предусмотрена внутренняя социальная инфраструктура, включающая школу на 1 000 учеников и детский сад на 350 воспитанников, что обеспечит высокий уровень образовательных услуг в шаговой доступности.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.