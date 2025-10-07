В подмосковном жилом комплексе Skolkovo ONE поставлены дома на кадастровый учет

Новые дома в Skolkovo ONE поставлены на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, Одинцовский г.о., п. Заречье, ул. Торговая, д.9;

Кадастровый номер: 50:20:0020202:15816

Адрес: Московская область, Одинцовский г.о., п. Заречье, ул. Торговая, д.7;

Кадастровый номер: 50:20:0020202:16600

Адрес: Московская область, Одинцовский г.о., п. Заречье, ул. Торговая, д.5.

Кадастровый номер: 50:20:0020202:16253

Три монолитно-кирпичных девятиэтажных дома построены по авторскому проекту ведущего российского архитектурного бюро Апекс. Фасады зданий отличаются сдержанной элегантностью, гармонируя с природным окружением. В отделке использованы разнообразные облицовочные материалы и множество декоративных деталей, в том числе аркады и пилоны, украшающие дома и формирующие их уникальный внешний облик.

На первых этажах домов предусмотрена разнообразная инфраструктура от объектов ритейла до сервисов: магазины, кафе и предприятия сферы услуг. Для удобства жителей первой очереди домов застройщиком обустроена автономная одноуровневая парковка для размещения автотранспорта, рассчитанная на 380 машино-мест, а также гостевые парковочные места. Территория ограждена 3D-забором — специализированной трехмерной металлической конструкцией, обеспечивающей надежную защиту для транспорта.

Более 80% квартир в домах, которые передаются собственникам без отделки, имеют улучшенные видовые характеристики, а в квартирах на верхних этажах предусмотрены панорамные окна. В домах установлены лифты Brilliant Elevator, соответствующие современным требованиям качества и безопасности.

Территория новых корпусов благоустроена. Здесь создан английский сад, ландшафтные зоны, игровые и спортивные площадки из натуральных материалов с авторскими малыми архитектурными формами, разнообразные пешеходные маршруты, которые станут частью уникального Мещерского природного парка, чьи живописные лесные территории занимают более 450 гектаров. Во дворах проведено масштабное озеленение, высажены десятки деревьев-крупномеров, сотни лиственных и хвойных кустарников и цветников с многолетними растениями.

В ЖК Skolkovo ONE на этапе проектирования предусмотрена внутренняя социальная инфраструктура, включающая школу на 1000 учеников и детский сад на 350 воспитанников, что обеспечит высокий уровень образовательных услуг в шаговой доступности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.