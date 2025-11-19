В подмосковном загородном кластере «Истра Дом» ввели в эксплуатацию 14 коттеджей

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на ввод в эксплуатацию 14 современных коттеджей площадью от 61,1 до 164 кв. метров в проекте «Истра Дом» на северо-западе Подмосковья. Общая реализуемая площадь нового этапа составляет 1 364,3 кв. метров. Все дома подключены к центральным коммуникациям и рассчитаны на круглогодичное проживание. Ранее девелопер построил и передал владельцам первые пять домов проекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Коттеджи построены по современной технологии газобетонного домостроения, обеспечивающей высокую теплоэффективность и комфортный микроклимат. Продуманные планировки проекта — от компактных 60 кв. м до просторных 230 кв. метров — отвечают потребностям разных семейных сценариев. Архитектура выдержана в едином минималистичном стиле: светлые фасады с деревянными акцентами гармонично сочетаются с природным окружением, а увеличенное остекление заполняет пространство естественным светом.

Вместе с домом владелец получает благоустроенный участок с ограждением и собственным парковочным местом. Кроме того, покупатели могут включить в ипотечный платеж дополнительные опции: мебельный комплект, баню, беседку и другие решения для комфортной жизни. Территория поселка оснащена КПП и находится под круглосуточной охраной. За комфорт проживания в поселке отвечает профессиональная управляющая компания.

Жителям кластера «Истра Дом» будет доступна развитая инфраструктура, расположенная прямо на территории проекта. Здесь появятся магазины и ресторан, сити-холл с досуговыми пространствами, коворкинг, офис продаж, детский центр и полноценный банный комплекс. Социальная инфраструктура будет включать два муниципальных детских сада на 400 малышей, современную школу на 825 учеников и поликлинику на 108 посещений в смену. Для отдыха и прогулок предусмотрены детские площадки, мини-парки, уютные скверы и просторный плейхаб.

Проект «Истра Дом» расположен в городском округе Истра, в 71 км от Москвы по Новорижскому шоссе. Восьми минут езды на автомобиле достаточно, чтобы добраться до железнодорожной станции «Румянцево», а получаса — до живописного Истринского водохранилища. Кластер реализует в восемь этапов на территории 284,7 га. К 2032 году здесь планируется построить 2248 коттеджей общей площадью 306 тыс. кв. метров, рассчитанных на проживание около 6 тысяч человек.

