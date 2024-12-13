В подмосковном Волоколамске построили ЖК «Новый Благодар»

В двух 5-этажных домах общей площадью более 45,9 тыс. кв. метров представлены квартиры от одной до трехкомнатных евроформата с просторными кухнями. Каждый корпус имеет два подъезда, оснащенных панорамными окнами, колясочными помещениями и велопарковками, для владельцев личных автомобилей продуманы наземные паркинги.

ЖК «Новый Благодар» — расположен в городском округе Волоколамск рядом с лесными массивами, неподалеку протекает река Лама. Территория комплекса поделена на зоны тихого и активного отдыха, здесь обустроены детские площадки, высажены зеленые кустарники, деревья и цветники, проложен пешеходный бульвар, отдельную площадь занимает уличная воркаут-зона. Вдоль игровых площадок для малышей оборудованы скамьи для отдыха родителей, рядом работает гимназия с большим спортивным стадионом. В шаговой доступности находится детский сад, ЦРБ, взрослая и детская поликлиники, продуктовые магазины, фитнес-центры, пункты выдачи и многое др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в основном отечественные строительные материалы используют в строительстве в Подмосковье. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.