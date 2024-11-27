В подмосковном поселке Нахабино начали возведение железобетонных стен детсада

сегодня в 15:45

В городском округе Красногорск стартовало строительство нового детского сада. Объект появится на территории нового жилого комплекса «Малина» в рабочем поселке Нахабино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Качество готовых монолитных конструкций фундамента проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области и эксперты профильной лаборатории «МосОблСтройЦНИЛ».

Двухэтажное здание детского сада будет рассчитано на восемь групп. Для воспитанников оборудуют спальные комнаты с игровыми зонами, помещения для кружковых занятий, медицинский и пищевой блоки, залы для занятий музыкой и физкультурой.

Сейчас застройщик возводит железобетонные стены первого этажа детсада. Готовность объекта превысила 10%. После передачи в муниципальную собственность его планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.