В подмосковном поселке Красково продолжается капитальный ремонт школы № 28

1 сентября в подмосковном поселке Красково после капремонта откроется корпус школы № 28 на улице Чехова, д. 1. Общая готовность по всем видам работ составляет 30,4%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На данный момент в здании активно идут отделочные работы и монтаж инженерных систем, задействованы 57 рабочих и 4 единицы техники. Строители продолжают вести утепление фасада и устройство входных групп.

В здании площадью более 2 795,4 кв. метров проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят все внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери, а также поставят новую мебель. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Капремонт включает проведение кровельных и фасадных работ, обновление входных групп, замену инженерных сетей и сантехники, установку новых окон и дверей, внутреннюю отделку помещений, благоустройство территории.

Работы завершат до 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.