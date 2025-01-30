В подмосковном поселке Колюбакино проведен осмотр поликлиники после ремонта

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова вместе с депутатом фракции «Единая Россия» Вячеславом Даниловым, главным врачом Рузской больницы Сергеем Сидоренко, начальником территориального отдела Сергеем Катаевым, представителями подрядной организации, жителями поселка проверила ход завершения ремонта поликлиники в п. Колюбакино, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

Завершены основные работы по замене кровли, оштукатуриванию стен, установке оконных блоков, заливке полов, проводке коммуникаций, укладке напольной плитки. Осталось доделать входную группу и убрать территорию рядом со зданием.

Работы выполнены качественно, сроки сместились на месяц. Открытие обновленной поликлиники планируется в феврале.

«Ремонт этого учреждения — один из наказов жителей поселка. Он вошел в народную программу «Единой России». И вот результат — скоро жители поселка, а это 2 800 человек, смогут получать качественную медицинскую помощь», — прокомментировала Татьяна Сердюкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.