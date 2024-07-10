В подмосковном поселке «Кембридж» ввели в эксплуатацию восемь новых домов

В поселке «Кембридж» г. о. Истра введены в эксплуатацию еще восемь новых коттеджей. Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства. В коттеджном поселке работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. В поселке есть воркаут площадка для физподготовки подростков или любителей спорта.

ЖК «Кембридж» в Истре — это возможность жить в пригороде и иметь доступ к объектам социальной инфраструктуры. В похожем на небольшой замок здании въездной группы расположены универмаг, салон красоты, аптека, службы бытовых услуг и семейное кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.