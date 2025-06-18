В подмосковном поселке Горки Ленинские начали ремонт врачебной амбулатории

В Ленинском городском округе стартовал ремонт медицинского учреждения в поселке Горки Ленинские. Врачебную амбулаторию обновят внутри и снаружи, после чего она будет соответствовать всем стандартам федерального проекта «Бережливая поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Кроме косметических улучшений, главной задачей ремонта является оптимизация работы подразделения. Планируется снизить время пребывания пациента в медучреждении, разделить потоки здоровых и заболевших, упростить запись на прием к врачу и навигацию по зданию. Это также позволит повысить удовлетворенность людей качеством медицинских услуг и снизить трудопотери медицинского персонала», — сказал заведующий амбулаторией Мурад Курбанмагомедов.

На сегодняшний день на объект завезены строительные материалы, стартовал демонтаж потолков и других элементов отделки. Работы будут вестись поэтапно, и амбулатория продолжит прием жителей — врачи временно переедут в другие кабинеты. Сначала обновление коснется взрослого отделения, потом — детского. Завершить ремонт планируется до конца III квартала текущего года.

«Рассчитываем, что это временное ограничение не доставит существенных трудностей нашим пациентам, а планируемые позитивные изменения — повысят комфорт их пребывания в учреждении», — выразил надежду Мурад Курбанмагомедов.

Ранее к стандартам «Бережливой поликлиники» были приведены еще ряд подразделений первичного звена Видновской клинической больницы. Этот процесс продолжается по всему Подмосковью по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.