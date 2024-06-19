В подмосковном поселке Битца появится дом на 732 квартиры и подземная стоянка

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства жилого дома № 7 и подземной парковки № 26, которые возводят на территории ЖК «Южная Битца» в Ленинском городском округе. Общая строительная готовность достигла 75%, сообщает пресс-служба ведомства.

На объекте выполнено устройство подземной и надземной частей здания. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем.

Жилой 8-секционный корпус общей площадью порядка 41 тыс. квадратных метров будет высотностью в 25 этажей, здесь разместятся 732 квартиры. Также в доме обустроят колясочную и помещение дежурного консьержа. Дворовая территория ЖК будет благоустроена, здесь появятся 6 детских и 1 спортивная площадки.

Подземный паркинг, согласно проекту, рассчитан на 252 машино-места, его общая площадь составит порядка 9 тыс. квадратных метров.

Завершат строительство в конце 2025 года.

Жилой комплекс класса комфорт плюс расположен в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью — до метро «Аннино» на авто можно добраться за 10 минут. В 2025 году в шаговой доступности планируется открытие станции МЦД-2 «Южная Битца».

Район разделен на две части — Северную и Южную. Строительство домов в Южной части полностью завершено. В Северном квартале возведут 6 корпусов, детский сад и школу. Также застройщик планирует построить поликлинику.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.