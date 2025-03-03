В подмосковном Обухово завершен демонтаж конструкций центра образования № 23

«Рабочие завершили демонтаж старых конструкций, а в некоторых частях зданий начали отделку и установку перегородок. Совместно с родителями в рамках реализации партийного проекта „Новая школа“ проконтролировали ход капитального ремонта здания», — рассказал депутат.

Предстоит еще много работы. Обновить кровлю и фасады, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Нарушений графика работ нет. Работы ведутся под контролем государственной программы Московской области «Образование Подмосковья», устанавливающей единые стандарты качества образовательной среды. Сдать объект планируется в 2025 году.

Здание 1937 года постройки, площадь превышает 1,7 тысячи квадратных метров.

Учащиеся и родители очень рады, что школу внесли в программу капремонта, и с нетерпением ждут его завершения. Ведь в школу поставят новое современное оборудование, что поможет улучшить учебный процесс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.