сегодня в 17:07

Подрядчик приступил к капремонту здания детской школы искусств в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске стартовал капитальный ремонт здания детской школы искусств. На данный момент рабочие приступили к демонтажным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.

Здание было построено в 1965 году. Общая площадь — более 1 800 кв. метров.

В ходе капремонта проведут кровельные и фасадные работы, заменят все инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, проведут благоустройство прилегающей территории.

Открытие обновленной школы искусств запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.