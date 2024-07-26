В подмосковном коттеджном поселке «Кембридж» построили 4 новых дома

В Истре строят коттеджный поселок «Кембридж» — здесь возвели 4 новых дома. Разрешение на ввод в эксплуатацию министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу проекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые коттеджи расположены на бульваре Ирландский в деревне Красный Поселок. Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства. В коттеджном поселке работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. В поселке есть воркаут площадка для физической подготовки подростков и любителей спорта.

ЖК «Кембридж» в Истре — это возможность жить в пригороде и иметь доступ к объектам социальной инфраструктуры. В похожем на небольшой замок здании въездной группы расположены универмаг, салон красоты, аптека, службы бытовых услуг и семейное кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.